In un'intervista rilasciata a Sky Francesco Totti ha scherzato sulla sua amicizia con Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste: "Simone è un amico, ma ma non gli posso dare consigli se no poi dicono che sono della Lazio. Saprà gestire al meglio la situazione per rialzarsi dopo il ko con la Spal".