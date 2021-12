Chi si aspettava che l’risentisse dello “scossone” subito a Madrid ha dovuto ricredersi con gli interessi. La squadraA questa Inter in Italia riesce tutto, nasconde la palla agli avversari e per 90 minuti conduce le danze senza dare speranza a chi se la trova di fronte. In tanti lo stiamo dicendo,(io ormai son un vecchio classe ’79)Non voglio dire che questa sia l’Inter che ho visto giocare meglio, ho sempre avuto antipatia per la storia del “bel gioco” che credo sia molto soggettivo, ma posso sicuramente affermare che non ho mai visto l’Inter giocare in questa maniera.con i piedi. Insomma in questo momento l’Inter da l’idea di essere una squadra che viaggia con il pilota automatico.passando quindi dal -7 al +1 sui rossoneri e al + 4 sugli azzurri di Spalletti.Non pensiate che mi stia esaltando, non è nel mio essere soprattutto quando il campionato è ancora lungo e i punti a disposizione così tanti, però non si può fare finta di nulla di fronte ad una barca che sembra aver decisamente preso la rotta giusta.ora gli avversari fanno fatica ad avvicinarsi ad Handanovic. Non parlo solo di ieri ma di un periodo lungo in cui l’Inter ha concesso le briciole ai suoi avversari. Diamo qualche numero che rende l’idea del percorso nerazzurro fino ad oggi in campionato. Nelle prime 8 partite della stagione i campioni d’Italia hanno subito 11 gol, un dato che poteva preoccupare, ma dopo la sconfitta contro la Lazio la marcia dei nerazzurri di Inzaghi è cambiata.La squadra di Simone continua ad avere di gran lunga il miglior attacco e ha guadagnato la seconda piazza come miglior difesa dietro il Napoli (15 gol subiti contro 13).e quasi mai pronto definitivamente,hanno pesato sulle scelte di Inzaghi. Ma la forza di questa squadra è stata ed è anche in chi si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa. Ranocchia è stato in questo l’esempio principale. Anche chi gioca poco sembra essere in simbiosi con i compagni quasi fosse un titolare inamovibile.Godiamoci questa Inter perché oggi rappresenta per noi una novità. Dopo il raggiungimento della vetta in campionatoL’urna ci aveva riservato l’Ajax prima che il disastro del sorteggio targato Uefa (figura imbarazzante a livello internazionale) obbligasse l’Atletico a fare ricorso e a far ripetere tutta la procedura.E’ andata così, ringraziamo sentitamente e guardiamo avanti. Gli ottavi sono ancora lontani, venerdi è già tempo di campionato con le valige pronte per Salerno. L’obiettivo sarà sempre lo stesso, provare a guadagnare punti su Napoli e Milan che domenica sera si troveranno di fronte per un interessantissimo faccia a faccia da alta classifica.