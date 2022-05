senza far rumore, trascinando lento le valige quasi a non voler svegliare nessuno come se il mattino dopo, non vedendolo, nessuno si accorgesse di nulla come se la partenza non fosse mai avvenuta.. Lui, attratto dalla luce luminosa del Chelsea e dei soldi di Abramovich, forse si è creduto ancora più grosso di quello che era. Milano l’ha trasformato in un gigante che però, forse, ha perso i suoi “poteri” lontano dalla fonte di eterna giovinezza che gli dava i colori nerazzurri., ha creduto di essere diventato immortale come Messi e Ronaldo, ma i fatti londinesi lo hanno riportato subito sul pianeta terra.dopo essere, per qualche motivo, diventato improvvisamente popolare salvo poi accorgersi, al primo ostacolo, che la nuova realtà era solo finzione e che il vero se stesso stava con chi aveva erroneamente abbandonato., veniva coccolato e esaltato e lui rispondeva con i gol e la leadership, quel carisma che ha deciso di cancellare in un “amen” firmando, mentre giurava amore all’Inter, per il Chelsea., l’intervista in cui chiedeva scusa ai tifosi nerazzurri sapeva di un ragazzo che si era reso conto di aver fatto il passo più lungo della gamba senza aver guardato in faccia nessuno, senza la minima considerazione per chi lo aveva amato e acclamato a capopopolo.L’anno passato in Inghilterra per l’attaccante belga è stato un disastro, doveva spaccare il mondo, consacrarsi a top player in cerca del pallone d’Oro ma ha sbattuto contro un muro rialzandosi con la voglia di cambiare di nuovo vita, di tornare dove era stato bene, dove si sentiva un re indistruttibile e dove tutti lo amavano., starà a Marotta e Ausilio provare a fare un capolavoro che avrebbe pochi precedenti nella storia. Vendere un giocatore a 115 milioni e riportarlo a zero euro l’anno dopo in squadra è qualcosa che sa di mission impossible, una fattibilità utopica che si potrebbe realizzare solo nei film di Tom Cruise., chiama tutti i giorni i suoi ex compagni, rifila like su Instagram a tutti i post dell’Inter arrivando infine a dare mandato ai suoi legali di parlare con la dirigenza nerazzurra. Le condizioni sono chiare: prestito e stipendio dimezzato! Il belga farà il suo e si ridurrà tutto l’ingaggio che serve per tornare a casa sua ma il discorso con il Chelsea sembra un percorso solo in salita.. A livello tecnico non c’è dubbio che Romelu servirebbe eccome a Inzaghi. I tifosi lo sanno e, da questo punto di vista, lo riaccoglierebbero a braccia aperte, il bene dell’Inter viene prima di ogni altra necessità.. Vedremo se Big Rom realizzerà il suo sogno di vestire ancora la maglia nerazzurra, i gol servono sempre e subito, l’amore può tranquillamente aspettare più a lungo.