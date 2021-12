Il numero uno diex main sponsor e oggi tyre sponsorha parlato a Gr Parlamento del momento dei nerazzurri."Il campionato è lungo e difficile, le situazioni altalenanti. Da tifoso dico che da più di dieci anni non mi divertivo a vedere l'Inter giocare, una squadra che gioca un bel calcio e sta dando il meglio grazie a un. È una bella Inter, messa in campo in modo perfetto. Si vedrà"."Siamo in una posizione molto bella, ma è anche bello vedere quattro squadre in lotta: l'Atalanta sta giocando un calcio bellissimo, per lo scudetto fa paura, ora possono concentrarsi sul campionato e possono impensierire tutti"."A Roma non è facile, ma Mourinho ha grandi qualità e il carattere che conosciamo, ha la capacità di saper uscire da situazioni difficili. Mi auguro che riesca a dimostrare con le sue qualità che può riportare la Roma a essere una delle protagoniste del campionato"."Il discorso si inserisce in una situazione molto complessa. Il calcio ha tema di fondo: non trova un equilibrio finanziario e non si trova una soluzione. C'è da ripensare a come farlo tornare competitivo senza perdite enormi, e rimettere in grado le squadre italiane di competere in campo internazionale. C'è qualcosa che va cambiato e questo sport va aiutato a essere sostenibile: se altri hanno bilanci che stanno in piedi bisogna capire perché".