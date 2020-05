Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, ha parlato del rapporto di collaborazione tra la nota azienda di pneumatici e l'Inter.



“Per Pirelli rimarrà un legame con l’Inter. Quale, si vedrà ma con Suning i progetti resteranno ambiziosi. Abbiamo lasciato un mondo e stiamo entrando in un altro, e non sappiamo come sarà l’Inter da giugno. Noi appassionati siamo ansiosi perché il calcio è sorprendente, abbiamo lasciato l’Inter che doveva scoprire un regista (Eriksen, ndr) con un grande potenziale, dobbiamo capire se in questi due mesi questo suo grande potenziale è maturato e diventa uno dei pilastri fondamentali del futuro della squadra. Conte certamente avrà chiaro come sarà l’Inter da giugno. Non ha bisogno di essere scoperto da nessuno: ha delle qualità straordinarie, è un grandissimo allenatore, si trova ad avere un’opportunità e una squadra forte”.