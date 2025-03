Tudor ai tempi del Verona: "Osimhen? No, il più forte in Italia è Vlahovic". Cosa cambia alla Juventus

Laha scelto Igorper portare a termine la stagione 2024/25 al posto di Thiago Motta. Obiettivi da centrare? La qualificazione alla prossima Champions League, assolutamente, ma anche non far deprezzare ulteriormente il cartellino di Dusan, in odor di addio in estate ma con il contratto valido fino al 2026 e quindi in scadenza a partire da giugno.Tudor sembrerebbe la persona giusta alla quale affidare l'attaccante serbo: nel, quando allenava il Verona, gli venne chiesto se Osimhen, allora al Napoli, fosse il numero 9 più forte della Serie A; per tutta risposta, il tecnico croato disse:. Un attestato di stima notevole per l'ex Fiorentina, che proprio all'inizio di quell'anno si era trasferito dai viola alla Juventus per 80 milioni bonus compresi dopo una prima parte di stagione da 17 reti.

E adesso? Vlahovic è stato superato danelle gerarchie di Thiago Motta, ma con Tudor le cose potrebbero cambiare anche in funzione della duttilità del francese: il 3-4-2-1 classico potrebbe trasformarsi in