Sono state ufficializzate le formazioni di Turchia-Andorra.



TURCHIA - 12Mert Günok (P), 2 Zeki Çelik, 3 Merih Demiral, 4 Çağlar Söyüncü, 5 Emre Belözoğlu (C), 9 Cenk Tosun, 10 Çalhanoğlu, 11 Yusuf Yazıcı, 13 Umut Meraş, 15 Güven Yalçın, 17 İrfan Kahveci



ANDORRA - Gomes (P),2 C. Martínez, 3 Vales, 4 Rebés, 6 Ildefons Lima (C), 8 M. Vieira,10 Clemente, 15 M. San Nicolás, 17 Cervós, 20 Llovera, 22 Rodríguez