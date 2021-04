L'Inter e il Napoli in prima fila, la Juve subito dietro. Sono i tre club in Italia maggiormente interessati a Rodrigo De Paul, stella e capitano dell'Udinese. La richiesta è di almeno 40 milioni di euro per il cartellino e occhio all'ingaggio: guadagna 1 milione a stagione e in caso di addio chiederà sicuramente un aumento, almeno 1,5/2 milioni all'anno.