. Un italiano, Ciccio Ascari. Un argentino, Juan Manuel Fangio. Un americano, Phil Hill. Due britannici: Mike Hawthorn e John Surtees. Un austriaco, Niki Lauda. Un sudafricano, Jody Scheckter. Un tedesco, Michael Schumacher.La biografia dedicata a, grande autore nord europeo, è stata un caso letterario in Europa, con oltre mezzo milione di copie vendute. Ora esce (già disponibile su Amazon e librerie elettroniche, sugli scaffali da maggio) anche in Italia, per i tipi di Minerva. Ecco la prefazione al volume del nostro amico"Quello che state per leggere non è semplicemente il racconto di un campione, di un asso della velocità. Certamentenon foss’altro per essere uno dei nove esseri umani (nove, non uno di più!) campioni del mondo di Formula 1 al volante di una Ferrari.Eppure, c’è molto di più in questo libro bellissimo. Kari Hotakainen, l’autore, è uno scrittore magnifico. Non si è perso dietro il dettaglio cronistico delle corse. Non ha ridotto l’uomo, come non di rado capita, alla sua icona, alla pubblica immagine.No, per fortuna. Fortuna sua, nostra e di Kimi: nel senso che il narratore va alla ricerca dell’anima del protagonista. E la trova, senza fare sconti, senza cedere al qualunquismo laudatorio. Ci sono, in queste pagine intense, i pregi e i difetti non già di un eroe della velocità, quale indubbiamente Kimi Räikkönen è, ma i meriti e i limiti di un personaggio unico.Occupandomi, tra le altre cose, di automobilismo da oltre quarant’anni,in ogni angolo del pianeta. Me lo sono chiesto perché Kimi Räikkönen tutto è fuorché un… piacione: non ama le pubbliche relazioni, non è un ruffiano, parla pochissimo. Insomma, non c’entra niente con la sgangherata epopea dei social.Ciononostante, muovendosi sempre in direzione ostinata e contraria, Kimi è diventato un mito. Sta sulle piste di Formula 1 da vent’anni. Ha attraversato le generazioni senza mai tradire la fiducia di chi lo ammira.Leggendo l’opera di Hotakainen, mi sono definitivamente reso conto della unicità di Kimi. Capiterà anche al lettore.P.S. L’edizione originale del volume si fermava alla primavera del 2018. Ho curato il capitolo finale sul periodo successivo: Räikkönen e Hotakainen mi vorranno perdonare!Leo Turrini