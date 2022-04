Tolgay Arslan, centrocampista dell'Udinese, parla a Sky Sport prima della partita con la Fiorentina: "Sto bene, anche la squadra sta bene e siamo pronti per la Fiorentina. Qui non siamo in vacanza: per noi ogni gara è una finale, oggi è una grande partita, contro un avversario forte. Hanno grandi tifosi, un grande allenatore, ma vogliamo fare il massimo e ottenere il massimo dei punti".