Continuano le sedute mattutine dei bianconeri agli ordini di Davide Nicola che oggi, dopo una prima parte di seduta dedicata alla forza in palestra, si sono spostati sui campi esterni del Bruseschi, favoriti da un tiepido sole. Il lavoro si è dunque concentrato sull’attivazione tattica poi evolutosi in un possesso di palla tattico protratto per tutta la parte centrale dell’allenamento. La buona notizia è che a tutta questa prima porzione di lavoro hanno preso parte anche Valon Behrami e Antonin Barak, entrambi al rientro da acciacchi fisici. La mattinata si è conclusa con una partita 11 contro 11 per mettere in pratica gli input tattici trasferiti poco prima.