Dopo il pareggio contro l'Atalanta, Jaka Bijol ha parlato ai canali ufficiali dell'Udinese: "Partita molto importante per noi, sono felice per tutta la squadra. Un buon pareggio senza prendere gol, tutti noi abbiamo dato il 100%. Questa prestazione ci dà fiducia per ripartire subito con l’Empoli. Non voglio parlare di Europa o classifica, noi pensiamo partita per partita ed ora sono già proiettato a vincere contro l’Empoli. Solo in questo modo riusciremo a dare il 100% e a fine stagione faremo i conti. Siamo stati bravi a reagire e tutta la linea difensiva era concentrato e focalizzata sulle marcature. Ma tutta la squadra in generale ha giocato un’ottima fase difensiva, provata tante volte in allenamento".