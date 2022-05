, allenatore dell', commenta a Dazn la sconfitta interna con l'Inter: "Non mi stupisce la partita. Il rammarico c'è, prendere il primo gol su un piazzato su cui siamo forti lascia l'amaro in bocca. Il secondo gol è nato perché siamo stati una via di mezzo e non possiamo permettercelo contro una grande squadra. Nella ripresa abbiamo corretto il tiro, dico bravi ai ragazzi.".- "Ho tanta voglia di finire bene questa stagione. Capisco dove volete andare a parare con la domanda, ma noi pensiamo a Sassuolo, Spezia e Salernitana. Forse saremo un po' presuntuosi, ma questa partita ci lascia l'amaro in bocca".- "Veniamo da cinque partite in due settimane, tante volte la gamba fresca ce l'hai perché stai bene. Forse è mancato quello e potevamo correggere nell'ultimo passaggio e nello spunto. Ma per il ciclo di partite che abbiamo avuto, dico bravi, anzi bravissimi ai ragazzi".- "Cosa serve lo decide la società. Certo che è possibile, è realistico. Torno però al presente, per l'entità del gruppo che siamo ci dobbiamo sforzare di pensare all'oggi. C'è tempo per pensare a quello che verrà dopo".- "Cito le testuali parole di Vujadin Boskov: 'Rigore è quando l'arbitra fischia'. Se dico no si sta tutto il giorno e si creano alibi, quello che dico ai ragazzi è di cercare una scusa per fare, non per non fare. Non ci abbiamo pensato. E l'arbitro ha fatto un'ottima partita".- "Sono quelli che danno morale. L'asticella l'abbiamo alzata contro l'Inter, pensare di dominare e vincere contro l'Inter si può fare ma è difficile".