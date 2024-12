Getty Images

Udinese-Genoa, Touré da rosso diretto dopo nemmeno due minuti: cosa è successo

10 minuti fa



Incredibile episodio al Bluenergy Stadium, teatro del lunch match della domenica della 14esima giornata di Serie A tra Udinese e Genoa: Isak Touré, l'altissimo difensore dei friulani, è stato espulso con un cartellino rosso diretto dopo neanche cinque minuti di gioco, per via di un fallo commesso prima che il cronometro segnasse due giri d'orologio.



COSA E' SUCCESSO - Tourè, in situazione di possesso di palla per i locali, ha alleggerito con approssimazione verso Okoye sulla pressione di Zanoli, e per proteggere il suo portiere ha provato a mettere il corpo tra la palla e l'avversario. Solo che Zanoli, velocissimo, lo ha superato e Touré, maldestramente, ha colpito l'ex Napoli con il gomito sul volto. Inevitabile la revisione al Var e il rosso diretto che ha compromesso la partita dell'Udinese.