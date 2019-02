Pietro Fontana, sindaco di Udine, esponente di centrodestra, dice la sua sul nome dello stadio dell'Udinese, Dacia Arena, a la Gazzetta dello Sport: "Se mi invitano sì, se non mi invitano vado a camminare. Quelli della Gsa di basket A2 mi invitano sempre e porto pure bene. Io voglio collaborare con l’Udinese, abbiamo un Europeo Under 21 da ospitare a giugno e la Nazionale maggiore da ricevere il 23 marzo. Chiaro, voglio anche riparlare con i Pozzo dello stadio. Vorrei si chiamasse Friuli, capisco gli interessi commerciali e l’evoluzione, ma qui c’è una storia, quello stadio è nato dopo il terremoto che per noi ha un significato molto importante".