Prima del fischio d'inizio del match tra Udinese e Lazio ai microfoni ufficiali biancocelesti nel prepartita ha parlato Luis Alberto. Ecco come si è espresso il numero 10 del club capitolino: "Vogliamo fare una partita perfetta per vincere e risalire in classifica. Non sarà facile, contro un'ottima Udinese. Vogliamo chiudere bene prima della sosta e tornare a casa con tre punti pesanti in chiave Champions League".