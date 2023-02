compie una gran parata su Karamoh nel primo tempo ma non può nulla sulla deviazione sottomisura del francese nel secondo tempo. Nel finale riesce ad evitare un passivo peggiore per la propria squadra.non è un difensore facile da superare e lo dimostra anche oggi. Chiude tutti gli spazi e offre una solida prestazione difensiva.buona la prova del difensore centrale dell’Udinese che riesce a tenere a bada Sanabria e a limitare al massimo l’attaccante del Torino.(Dal 40’ s.t.: appare più in difficoltà rispetto ai propri compagni di reparto, dei tre centrali dell’Udinese è quello che convince di meno.(Dal 40’ s.t.si addormenta in occasione del gol del Torino, permettendo a Karamoh di andare a raccogliere indisturbato il cross di Aina forse perché convinto che l’avversario fosse in fuorigioco. Un errore grave che l’Udinese paga a caro prezzo.(Dal 27’ s.t.: spinge molto sulla propria fascia di competenza): partita di sacrifico per lui ma quando l’Udinese ha la palla in più di un’occasione dà l’impressione di poter accendere la propria squadra ma non viene supportato a dovere dai propri compagni.(Dal 27’ s.t.: esordio complicato per il francese)fa valere (e sentire) tutti i suoi muscoli in mezzo al campo riuscendo a recuperare diversi palloni e, dato non da poco, senza mai commettere un fallo sugli avversari.per tutta la prima ora di gioco l’Udinese è schiacciata nella propria metà campo e Arslan è uno dei giocatori a cui è chiesto il maggiore sacrificio. Dopo la rete di Karamoh, Sottil prova a rimescolare le carte in mezzo al campo e lo richiama in panchina.(Dal 15’ s.t.: rischia il fallo da rigore su Miranchuk, per sua fortuna l’intervento è pochissimo fuori area)siamo abituati a vederlo spingere anche molto in fase offensiva, quest’oggi invece è costretto da Aina a una partita più che altro di contenimento. Contro il terzino nigeriano del Torino appare però in difficoltà e non è un caso che le occasioni migliori del Torino arrivino tutte da quella fascia.è più nel vivo del gioco rispetto al compagno di reparto Success ma vive un pomeriggio davvero molto difficile. Perde il duello con Schuurs e l’unica occasione che ha non riesce a sfruttarla.si vede poco l’attaccante dell’Udinese che forse è condizionato dalla botta che riceve in apertura di match in uno scontro con Buongiorno. Continua a giocare ma di fatto in campo non lo si vede mai.per un’ora la sua Udinese si limita alla fase difensiva senza nemmeno provare a far male al Torino. Solamente dopo la rete di Karamoh i bianconeri alzano un po’ il baricentro ma senza creare realmente i presupposti per pareggiare.