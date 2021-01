Il neo-attaccante dell'Udinese Fernando Llorente ha parlato a Sky Sport al termine della partita contro lo Spezia: "Mi avevano parlato molto bene di questa società, con una organizzazione impressionante. Sono rimasto sorpreso, questo è un top club in questo senso. A Napoli non ho avuto continuità, non ho potuto dare il meglio di me e questo mi dispiace perché ci tenevo tanto".