Pablo Marì, difensore bianconero, è intervenuto ai microfoni di Udinese TV per analizzare la vittoria per 2-1 contro il Venezia:



"Sicuramente Venezia è un campo difficile, piccolo, molto caldo, l’Udinese ha lottato, è rimasta sempre in partita, la squadra ha meritato la vittoria. Io leader della difesa? No, gioco coi miei compagni e cerco di portare l'idea del mister, per me la cosa più importante è essere d’aiuto ai miei compagni. Sono contento di stare qui. Per noi la cosa più importante è tenere la testa alla partita con l’Empoli, l'obiettivo principale è quello, per prendere altri tre punti e andare avanti. Dobbiamo tentare di vincere gara dopo gara e andare avanti".