L'11 che Carlo Ancelotti ha provato oggi in allenamento, prima della partenza per Udine è stato un 4-4-2 con Meret tra i pali, Luperto e Manolas centrali con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce. A centrocampo Elmas, Zielinski, Fabian Ruiz ed Insigne esterno. In avanti riconfermata la coppia Llorente Lozano. Tuttavia, secondo le ultime raccolte da calciomercato.com, potrebbero esserci delle varianti rispetto a quella che è la formazione provata in allenamento, con due big pronti ad entrare: Callejon, assente ormai da due partite, potrebbe ritrovare il posto con Elmas a sinistra e Insigne in attacco al posto di Llorente; le condizioni di Koulibaly, saranno valutate domattina, qualora l'attacco influenzale fosse smaltito, potrebbe sostituire Luperto.



Un giocatore, tra i big, ancora non trova spazio e probabilmente ne troverà ancor meno contro il Genk. E' lo sfortunato epilogo di Arkadiusz Milik che, dopo l'infortunio muscolare procurato nel ritiro con la Nazionale polacca, potrebbe saltare anche la gara di Champions League.