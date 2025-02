Udinese-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Da una parte l'che ha trovato un gran bel ritmo nelle ultime partite, registrando la difesa dopo il 3-2 al Venezia e da lì facendo altri 7 punti su 9 fermando anche il Napoli al Maradona. Dall'altra il nuovodi Chivu, che ha rilevato Pecchia sulla panchina emiliana e si è presentato battendo il Bologna nel derby per 2-0, alimentando le speranze salvezza dei ducali che sono pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere. Udinese-Parma è la gara delle 20:45 della 27esima giornata di Serie A.

Partita : Udinese-Parma

: Udinese-Parma Data : Sabato 1 marzo 2025

: Sabato 1 marzo 2025 Orario : 20:45

: 20:45 Canale tv : DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.

: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K. Streaming: Sky GO, NOW, DAZN

: Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Thauvin, Karlstrom, Lovric, Ekkelenkamp; Sanchez, Lucca. All. Runjaic.: Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Estevez, Keita; Almqvist, Sohm, Man; Bonny. All. Chivu.- Tutti confermati nell'Udinese che ha trovato grandi risposte, dalla coppia centrale Bijol-Solet a Ekkelenkamp come esterno atipico, fino a Lucca che dopo le polemiche sul rigore strappato a Thauvin a Lecce rimane avanti su Iker Bravo. Nel Parma si dovrebbe rivedere Man dall'inizio, ma ballottaggio aperto con Cancellieri. Leoni e Camara inseguono Valenti ed Estevez negli altri ballottaggi.

- Udinese-Parma viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.- Udinese-Parma è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Telecronaca affidata a Edoardo Testoni su Dazn.