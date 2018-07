Indicazioni sul mercato dell'Udinese direttamente da Daniele Pradè, direttore sportivo bianconero intervistato da Sky Sport: "Dobbiamo prendere un difensore centrale, con caratteristiche diverse da quelli che già abbiamo in rosa, e una seconda punta che possa affiancare Lasagna in determinate situazioni. Se non troviamo un calciatore del genere va bene anche un esterno".