Udinese, Runjaic: "Concessi gol facili, l'Inter ha meritato la vittoria"

, allenatore dell’, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro l’Inter, persa per 3-2 contro i campioni d’Italia di Inzaghi.“Un match divertente per i tifosi. Sappiamo la qualità dell'Inter, hanno fatto dei gol facili, abbiamo concesso occasioni semplici. Abbiamo provato a giocarcela fino alla fine, forse con un miracolo o con un po' di fortuna avremmo potuto pareggiare. Due facce della medaglia: abbiamo giocato a viso aperto ma abbiamo perso”."È una delle squadre che hanno il maggior minutaggio con la palla in possesso, abbiamo dovuto correre tanto, l'abbiamo anche fatto bene. Il secondo gol non dovrebbe esserci proprio, abbiamo concesso il gol a tempo quasi scaduto. Mi è piaciuto comunque lo spirito della squadra, alla fine però l'Inter ha meritato la vittoria”.“Dobbiamo avere fiducia nel processo, abbiamo giocato a tratti bene. Le statistiche rispetto all'anno scorso stanno crescendo, dobbiamo avere calma. Alcuni giocatori devono adattarsi ancora, sono tranquillo e convinto che possiamo fare bene”.Poi, Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa.“Abbiamo perso, questo è il risultato, questo è una faccia della medaglia, non abbiamo ottenuto i tre punti, sapevamo il calibro della squadra che affrontavamo e che contro queste squadre gli errori vengono puniti, non si può subire un gol nel primo minuto di gioco. L'Inter è una squadra starordinaria ma abbiamo preso gol evitabili, dobbiamo trarre insegnamenti da questa situazione, ci lascia un po' di amaro in bocca questo. Penso sia stata una bella partita anche per i tifosi. Entrambe le squadre giocavano in avanti, purtroppo non abbiamo fatto punti, ma ho visto diverse cose positive, ho visto che i miei giocatori hanno attuato diverse cose provate in allenamento, abbiamo una squadra nuova con molti giocatori che devono adattarsi a questo campionato. Sono contento della mia rosa e sapete come funziona questo processo, nonostante tutto abbiamo lottato contro una squadra del calibro dell'Inter".- "Sono cose di cui parlo con Lucca, ha segnato ed è quello che deve fare, segnare tenere il pallone, imporsi contro i difensori centrali. Non ha giocato perchè ha giocato qualcun altro. Deve osservare le proprie prestazioni per migliorare, Lucca è al secondo campionato in Serie A, settimana dopo settimana lavora sempre meglio, a volte si gioca titolare a volte no. Il suo ingresso ci ha dato una buona spinta e va bene così"."Se si subisce un gol nei primi 50 secondi contro l'Inter ci si trova in una situazione scioccante, ma nonostante questo abbiamo lavorato molto bene. Sapevamo che sa giocare in transizione, hanno grandissima qualità e abbiamo giocato contro una delle prime cinque squadre in Europa. Per quanto ci riguarda questa sconfitta ci darà insegnamenti importanti, cercheremo di non commettere di nuovo questi errori e l'Inter ha vinto in maniera immeritata anche se forse il pareggio alla fine non sarebbe stato del tutto ingiusto. La squadra con il passare dei minuti ha iniziato a mostrare carattere, giocando nel modo giusto con il pallone e senza mollare nonostante le difficoltà. Preferisco perdere così rispetto a una gara di Roma dove siamo stati abbastanza passivi. Sono contento della nostra prestazione e sfrutteremo la prossima pausa per le nazionali per migliorare ulteriormente"."Abbiamo giocato contro l'Inter, ogni errori anche solo di tempistiche se non si è al 100% si viene puniti contro una squadra con questa qualità con il pallone tra i piedi e lo sapevamo. Non potevamo evitare tutti i pericoli al 100%. Abbiamo mantenuto un buon equilibrio e di questo sono contento, dobbiamo migliorare ulteriormente il dato del possesso palla, però come detto abbiamo fatto bene in diversi ambiti, non sono sicuramente soddisfatto per qualche episodio sicuramente, ma sapete bene che dati c'erano nella passata stagione, eravamo all'ultimo posto in diversi numeri. Siamo in un processo per migliorare, ci sono fattori positivi e fattori negativi. Mi sono arrabbiato all'intervallo per i gol presi, è un qualcosa su cui migliorare e bisogna trarre insegnamenti, bisogna saper gestire anche per mantenere il pareggio".