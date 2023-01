Dopo la sconfitta contro la Juventus, il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha parlato ai microfoni di DAZN: "E' stata una partita giocata a viso aperto, una bella partita, equilibrata dove noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Abbiamo tenuto il campo, siamo stati alti e aggressivi. Poi di fronte avevamo una squadra come la Juventus ma i ragazzi sono stati bravi. Hanno avuto coraggio e sono stati aggressivi. Nel secondo tempo la Juventus ha alzato il ritmo ma noi abbiamo retto bene. Chi è entrato si è fatto trovare pronto, ci siamo rialzati e siamo andati dentro l'area. L'unica cosa è che sullo 0-0 dovevamo essere più decisi. Poi è arrivato il gol ma la sensazione dalla panchina è che la squadra era in partita. Sul gol non siamo stati attenti ma io non posso recriminare nulla ai ragazzi".



COSA E’ MANCATO - "Questo blocco basso che facevano serrato è difficile passare. Quindi più cross dentro, aggredire con il quinto opposto e fare più tiri da fuori. Questo secondo me è mancato. L'ho detto all'intervallo. La Juve nei primi 20 minuti della ripresa ha cercato di alzare il ritmo poi noi ci siamo rialzati, abbiamo avuto occasioni e poi questo gol finale ha rovinato una partita all'altezza della situazione".



DEULOFEU - "Credo che a metà settimana si potrà mettere insieme al gruppo. Deve fare l'ultimi step per entrare definitivamente in squadra".



IL MOMENTO DELLA SQUADRA - "Io vedo una squadra che, si può discutere che non ci sia la vittoria, non è mai stata al di sotto della prestazione. E' sempre stata all'altezza come stasera. Sappiamo benissimo che non arriva la vittoria. Abbiamo recuperato la rosa, l'ultimo sarà Deulofeu. Dobbiamo alzare la condizione fisica di chi è stato fuori un po' di mesi, lavorare serenamente come stiamo facendo e torneremo a vincere. Noi la stiamo vivendo in maniera molto serena".