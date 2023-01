Non è stato un match come gli altri questo Udinese-Juve per i bianconeri. Si è trattata infatti dell'ultima gara casalinga per Andrea Agnelli da presidente. Presente allo Stadium, ha premiato Max Allegri, votato come miglior allenatore del mese in Serie A, e seguito insieme a Nedved il riscaldamento della squadra prima dell'ottava vittoria consecutiva.



Sia Agnelli che Nedved hanno rassegnato le dimissioni dal CdA e il 18 gennaio saranno sostituiti con l'assemblea degli azionisti che voterà i nuovi consiglieri.