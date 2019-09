Igor Tudor, allenatore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo ottenuto contro il Bologna: "Era una partita difficile, quando vieni da risultati negativi non è semplice. Quando giochi bene ma non raccogli punti c'è insicurezza. Oggi i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, non abbiamo concesso gol. Abbiamo più opzioni in attacco, dove abbiamo faticato. Questa vittoria ci dà fiducia per il futuro".



Davanti c'è abbondanza.

"Ci sarà spazio per tutti, sarà importante averli. In queste prime partite abbiamo faticato davanti. Ora abbiamo alternative. Stefano è arrivato con un po' di problemi, De Paul ha giocato solo una partita. Ci sono altre soluzioni, Pussetto, Lasagna. Nestorovski ha fatto una gran partita, di personalità. Era l'uomo giusto per la partita di oggi".