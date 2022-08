Destiny Udogie non sarà in campo nel debutto in campionato dell'Udinese a San Siro contro il Milan. L'esterno va in tribuna, ufficialmente per problemi fisici ma dietro la scelta di Sottil potrebbe esserci la probabile cessione del giocatore al Tottenham.



ACCORDO TOTALE - Gli Spurs hanno trovato accordo totale con l'Udinese: 18 milioni di euro di parte fissa più due di bonus semplici e altri cinque più complicati. Inoltre, il giocatore rimarrà in prestito in Friuli fino alla fine della stagione 2022/23. Intanto, però, il debutto di Udogie nel nuovo campionato è rimandato.