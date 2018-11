Julio, allenatore dell', parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il: "Il Milan è una squadra che ha grandi attaccanti comema sono forti anche in difesa. Noi dovremo lavorare bene sia con che senza la palla, dovremo attaccarli ma con grande attenzione alle varie situazioni del Milan. Io mi fido della mia squadra e se giochiamo come ci siamo allenati questa settimana vinciamo di sicuro. Non c'è solo però Suso o Higuain. Il Milan ha tanti buoni giocatori in tutti i reparti.Poi ovviamente dovremo fare una partita attenta dietro per non concedere a questi grandi giocatori delle occasioni. Ho fiducia comunque nel mio gruppo, sono sicuro che possiamo fare un'ottima partita".- "Per me è un calciatore che deve giocare nel mezzo del campo. Io lo vedo meglio lì rispetto all'esterno. Più vicino sta all'area avversaria più pericoloso è. Rodrigo è un giocatore che dentro al campo riesce a far giocare bene tutta la squadra. Poi lui ha la libertà per esprimersi, per inventare. Ha bisogno di fiducia, può crescere ancora moltissimo per me. Il fatto che stia trovando con regolarità il gol, che è stato convocato ancora in nazionale".- "Perché Scuffet fuori? Decisione mia e del mio staff. Sono molto soddisfatto dal lavoro che stiamo facendo con i nostri tre portieri. Io e il mio staff decidiamo di settimana in settimana. Guardiamo le partite, gli allenamenti e poi decidiamo. Scuffet è un uomo squadra, una pedina importante nello spogliatoio, Musso ha grandi qualità. Poi ci sono momenti e momenti, dopo una serie di sconfitte è importante fare un cambio per creare nuovi stimoli, Non è stata una scelta per punire un ragazzo ma sempre nell'ottica di una crescita del gruppo".