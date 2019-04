Meno tre alla sfida con l'Empoli e il lavoro al Bruseschi continua. L'Udinese si è ritrovata sui campi alle 15 dopo aver sostenuto una prima parte di seduta nella palestra interna alla Dacia Arena. Sul campo 2 Lasagna e compagni hanno lavorato - divisi in tre gruppi - sul possesso palla a zone con le sponde, nello specifico Stryger e Zeegelaar. Mister Tudor ha poi portato la squadra sul campo 3 e continuato a proporre esercitazioni specifiche sulla fase di costruzione. Lavoro in gruppo per Ekong, D'Alessandro e Samir che è uscito una mezz'ora prima dei compagni: obiettivo del lavoro personalizzato è quello di aumentarne il minutaggio in vista dei prossimi decisivi incontri.