Udinese Calcio comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed il suo collaboratore Jurica Vucko.

La squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti che dirigerà questo pomeriggio alle ore 15.00 il primo allenamento. pic.twitter.com/ru3x1Wnokw — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 1, 2019

Dopo una lunga giornata di riflessioni il club friulano ha deciso di cambiare. ​Domenica a Marassi contro il Genoa ci sarà il suo vice Luca Gotti, già in panchina a Torino in occasione della squalificata del croato. Sarà però una soluzione di una giornata, l'Udinese in queste ore è a caccia del sosituto.attualmente commentatore tv a Dazn, ancora molto legato all'Udinese.. Con una nota, il club friulano ha reso noto l'esonero del manager croato: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra Igor Tudor ed il suo collaboratore Jurica Vucko. La società ringrazia Tudor e Vucko per il lavoro svolto. La squadra viene temporaneamente affidata a mister Luca Gotti che dirigerà questo pomeriggio alle ore 15.00 il primo allenamento"