Addio Italia, o meglio arrivederci. Destiny Udogie è in partenza per Londra, dove nelle prossime ore firmerà il contratto col Tottenham per poi tornare in prestito per una stagione all'Udinese: "Sono molto contento. È una bella sensazione andare in Premier, lavorare con Conte, firmare col Tottenham. Sono convinto che con mister Conte potrò crescere ancora. Per adesso è importante comunque anche tornare in prestito a Udine, voglio fare una bella stagione",



GLI INTERMEDIARI DELL'OPERAZIONE - Con lui, assieme alla famiglia, anche Gianluca Di Carlo, intermediario nell'operazione per conto del Tottenham, e gli agenti Stefano Antonelli e Ferdinando Guarino.