Attraverso una nota ufficiale, l'Ascoli ha comunicato la risoluzione del contratto con l'allenatore Andrea Sottil: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica la risoluzione del contratto con l’allenatore Andrea Sottil, che lascia la panchina bianconera dopo aver condotto la squadra alla straordinaria salvezza nella s.s. 2020/21 e aver centrato i play off nella stagione appena conclusa. Il Club ringrazia Mister Sottil per il grande lavoro svolto e gli augura i migliori successi professionali". Nel futuro di Sottil dovrebbe esserci l'Udinese, con la quale ora è libero di trovare un accordo senza nessun vincolo col club. Il candidato principale per sostituire Sottil ad Ascoli, invece, è Pippo Inzaghi che domani si incontrerà con il presidente e il direttore sportivo.