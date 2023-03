Ci siamo giocati anchee ora. Ha narrato, con gli occhi sempre più spenti dalla cecità quasi totale: “Mi ha chiamato giorni fa chiedendomi come andasse la vista. Gli ho detto la verità e cioè che vivo praticamente al buio. E lui ha chiuso così. Vincè, non dolertene troppo perché ti assicuro che non stai perdendo niente di particolarmente interessante”. Non era cinismo, ma realismo quello di unIl suo modo di fare giornalismo rimarrà un esempio per tutte le generazioni.Ripensare al maestro, nel giorno del suo congedo, mi ha fatto sentire un poco vigliacco. PerchéNonostante tutto e malgrado certi incidenti di percorso. Parlo nello specifico proprio del nostro e del vostro giornale, Calciomercato.com, che sin dai giorni della sua fondazione grazie alla cocciutaggine dellaAnche io mi trovavo come la classica fava nel baccello, quasi come ai tempi d’oro di Tuttosport.Poi, improvvisamente, il vento è cambiato così come il comandante della nave sulla quale si veleggiava puntando rotte sempre nuove.Già quattrocentomila morti e milioni di sfollati. Un evento che dal punto di osservazione dove mi trovavo era sempre stato trattato e osservato con il giusto rilievo e rispetto per il lettore anche il forza di quella frase attribuita a Mourinho secondo il cui pensiero “chi nella vita sa e parla solo di calcio in realtà non conosce nulla”. Quel silenzio assordante era il segnale di pericolo che indicava la presenza di un iceberg nel quale ci saremmo incagliati. Il fatto di poter e volere lavorare per piacere e non per denaro mi suggerì di scendere, prendere una pausa, in attesa di tempi nuovi.Un anno., un nuovo capitano esperto e attento al timone. Il vento, mi pare, abbia ripreso a soffiare nella direzione giusta, quella di “Come il desiderio, covato come un sogno nel corso di questo anno infinito, diIntanto il mondo è sempre lì. Spaventosamente identico a quello che ha modellato umanità la quale sembra proprio non voglia essere felice. Dalle bare allineate all’Heysel a quelle appoggiate sulla spiaggia di Crotone. C’eravamo anche noi. Vogliamo continuare ad esserci insieme con tutti voi che ci seguite. Vedremo. Intanto si riparte.