Quando fu decisa la regola delle cinque sostituzioni Allegri non allenava, era nel suo periodo di dopo Juve.. Molti allenatori hanno confessato di aver avuto difficoltà all’inizio dei cinque cambi, credo che Allegri sia in quella fase.Mache conferma questo dubbio:alla prima partita a Udine, quando dopo un’ora cambiò tre giocatori in un colpo solo, Ramsey-Bernardeschi-Morata con Chiellini-Kulusevski-Ronaldo, sconvolgendo peraltro una squadra che stava vincendo.Nessun altro allenatore in Italia fa solo tre cambi. Molto più a suo agio, anche lui fermo negli ultimi due anni: su 20 sostituzioni possibili, ne ha utilizzate 19. Perfettamente in linea con i tempi.