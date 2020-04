Torna l'appuntamento di Torna l'appuntamento di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.







Oggi si parla di Federico Chiesa che quasi sicuramente andrà via e quasi sicuramente all'Inter. Conte lo ritiene fondamentale per un ultimo salto di qualità, si ma in che zona del campo? Non può essere il sostituto di Lautaro, che ha tanta differenza nei gol. Lui è molto anarchico, ma se troverà qualcuno che riuscirà a fargli fare 80 metri di campo e la doppia fase avrà un nuovo valore aggiunto. Sarri non lo ama, Conte si è può riuscire in questa impresa. Chi avrà ragione?