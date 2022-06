Il calcio sta diventando sempre più occasionale, i giocatori che si spostano attraverso pagamenti, cioè comprando il cartellino, sono appena il 12%. Un altro 20% si sposta attraverso prestiti, il restante 68% è a costo zero; giocatori in scadenza. In sostanza,. La fonte è Gianfranco Teotino, nella sua rubrica della Gazzetta; le conseguenze sono molte: la prima è che sono sempre più rari i soldi, la seconda è che il campionato giocato da ogni singola squadra è sempre meno un progetto perché sommerso di prestiti e scadenze.Quando si parla di programmazione, sarebbe ora di capire che. Ma ci sono novità: la Fifa ha capito il gioco e tenta soluzioni, dall'anno prossimo i prestiti non potranno essere rinnovati né essere più di 6 per squadra. Questo farà di nuovo crollare i costi di un affare, e taglierà la base tecnica di nove squadre su dieci.