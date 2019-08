Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Il tema del giorno è il mercato della Juventus, impegnata in una vera e propria opera di rifondazione.



Per la prima volta la società bianconera sta dimostrando di essere in difficoltà, soprattutto sul fronte delle uscite. L'esigenza di fare cassa è evidente, ma è altrettanto corretto porsi un interrogativo: i nuovi acquisti sono davvero migliori dei giocatori che la Juventus vuole vendere? Da Dybala a Higuain e Mandzukic, non è del tutto chiaro perché i bianconeri abbiano scelto questa linea d'azione.