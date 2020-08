, le prime quattro sono rimaste quelle, in Europa League sono andate le tre coinvolte già a fine febbraio, in serie B sono andate le ultime tre prima della sosta. Ma soprattutto non è stato un calcio reale. Son state partite lente, un gioco pieno di spazi inusuali.Le altre sono andate avanti senza traguardi. Chi vorrà crescere non dovrà fidarsi di queste giornate. Anche in Europa. Stiamo andando adesso verso un calcio mai visto.Ci sono campionati che sono finiti a metà giugno, altre che hanno chiuso ieri. A chi gioverà la differenza?Degli stadi aperti. Dei cinque cambi. Di quando comincerà il campionato. Se ci saranno gli Europei. Le Olimpiadi. Sappiamo solo che non vogliamo una nuova emergenza. Spero che basti.