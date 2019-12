Jorge D'Alessandro, ex portiere di San Lorenzo, Salamanca ed ex allenatore dell'Atletico Madrid, parla a El Chiringuito di Lautaro Martinez e il Barcellona: "Deve essere lui l’acquisto del Barcellona, non Neymar. Ora il Barcellona deve andare a Milano, regalare i tre punti all’Inter e portare a casa Lautaro. Deve essere l’argentino l’acquisto per il prossimo anno. Braida dormiva quando doveva prenderlo, Milito invece lo ha portato all’Inter. Lo avevano già avvisato, era il nuovo Batistuta d’America. Sono questi i veri colpi di mercato, e Braida cosa faceva? Dormiva".