Un Feyenoord da record umilia l'Ajax: 6-0, è la vittoria più larga della storia

Una classica senza storia e da record. Ilstrapazza l’nella sfida dicon una successo storico: l’incontro tra la squadra di Rotterdam e quella di Amsterdam si è concluso con il risultato 6-0. Si tratta della sconfitta con lo scarto più ampio per l’Ajax, che nel 1964 perse 9-4 proprio contro il Feyenoord, che bissa il successo per 4-0 alla Johan Cruijff nella gara disputato ad inizio stagione.Al De Kuip il risultato non mai in discussione. Feyenoord e Ajax vanno all’intervallo sul risultato di 3-0 in favore dei padroni di casa grazie alle reti di Igor Paixao, Minteh e Hancko. Nella ripresa, ancora Minteh, Timber e proprio Paixao, che firma la doppietta personale, chiudono i conti.

Il risultato rappresenta la naturale conseguenza dell’andamento di una gara a senso unico. Il Feyenoord di Arne Slot conclude la partita con bilancio di 7-0 tra angoli battuti e concessi. Otto le conclusioni verso la porta avversaria, mentre l’Ajax non è mai riuscita ad entrare con la palla nell’area di rigore avversaria nei primi 47 minuti del match e non ha mai calciato in porta dall’inizio alla fine. Un pomeriggio da incubo per i Lanceri, che non segnano al De Kuip contro il Feyenoord per la prima volta dal 1991 ad oggi.Per l’Ajax, come dicevamo, si tratta della sconfitta con lo scarto più largo da quando è nata l’Eredivise. In precedenza, il club di Amsterdam aveva perso 6-0 contro l’ADO Den Haag nel 1949 e 0-6 contro il Limburgia nel 1950. Ma non finisce qui. Il roboante successo consente al Feyenoord di volare a +24 sull’Ajax: solo in un’occasione la squadra di Rotterdam è riuscita a fare meglio, con un divario di 31 punti nella stagione 1964/1965.

Già sfumata la qualificazione alla prossima Champions League, l’Ajax si gioca la qualificazione alle coppe europee nella prossima stagione nelle ultime cinque gare. Al momento è al sesto posto, a -1 dal quinto posto del NEC Nijmegen e a -7 dal quarto posto dell’AZ Alkmaar.