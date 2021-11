Il rapporto tra i club di Serie A e il mondo arbitrale resta molto complicato, a maggior ragione dopo gli ultimi discussi episodi da moviola che hanno chiamato in causa anche l'utilizzo del Var. Secondo quanto riferisce Repubblica, non sono ancora maturi i tempi per direttori di gara che prendano la parola in tv per spiegare le proprie decisioni in campo e così AIA e FIGC sono al lavoro per individuare una figura che si ponga come mediatore, per venire parzialmente incontro alle società.



Il nome che potrebbe mettere tutti d'accordo è quello dell'ex arbitro Antonio Giannoccaro, che da un lato si farebbe portatore dell'esigenza delle squadre di avere maggiori chiarimenti sul regolamento e sull'interpretazioni delle situazioni più controverse e dall'altra comunicherebbe il punto di vista ufficiale dei vertici arbitrali.