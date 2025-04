Union Berlino, pallonata alla gola per Diogo Leite: esce in barella

Getty Images

Attimi di paura durante Bochum-Union Berlino.. Manca poco di più di mezz'ora alla fine della partita quando il centrocampista della squadra di casa Matus Brero calcia potente di destro da 25 metri cercando la porta, sulla traiettoria c'è l'avversario che viene colpito all'altezza della gola: appena cade a terra entra subito lo staff medico per i soccorsi immediati, poco dopo il giocatore esce in barella tra gli applausi del pubblico. In queste ore verranno effettuati degli esami approfonditi per capire le condizioni di Diogo Leite; al suo posto, nella partita finita 1-1, è entrato il tedesco Kevin Vogt.

- Per Diogo Leite è la. Titolare nella difesa della squadra tedesca, nell'ultima giornata di campionato prima di oggi è stato decisivo con gol e assist nel clamoroso 4-4 contro lo Stoccarda; è stata la sua prima rete in assoluto in Bundesliga, arrivata alla terza stagione in Germania.- L'1-1 di oggi è il terzo pareggio di fila per l'Union Berlino, che a tre giornate dalla fine del campionato ha già conquistato la salvezza e la permanenza in Bundesliga per il settimo anno consecutivo.: il Bochum è ultimo a 21 punti, davanti ci sono Kiel a 22 e Heidenheim a 25; fuori dalla zona retrocessione, ma che potrebbero essere ancora risucchiate, Hoffenheim 30 e St. Pauli 31.