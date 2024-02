Van Dijk regala un altro trofeo a Klopp: a giugno sarà uomo mercato

Un trofeo, nell'anno del suo addio. In attesa di capire come finirà la Premier League, dove il suo Liverpool guida la classifica con un punto di vantaggio sul Manchester City, in FA Cup (quinto turno contro il Southampton) e in Europa League (sfiderà lo Sparta Praga negli ottavi di finale),la Coppa di Lega, alzata al cielo di Wembley grazie all'1-0 al Chelsea. L'ottavo titolo della sua carriera nella città dei Beatles è arrivatoche al 118' ha spedito alle spalle di Petrovic il calcio d'angolo di Tsimikas.Quello dell'olandese è il 23esimo centro in 252 presenze in maglia Reds, dei quali è diventato - in sei anni - il capitano e il simbolo. Ma che potrebbe lasciare a fine stagione. Nessuna indiscrezione, a gettare ombre sul suo futuro è stato lo stesso ex difensore di Groningen e Southampton, che qualche settimana fa ha spaventato il mondo in rosso: ". lI club ha un grosso lavoro da fare e sono molto curioso di sapere in che direzione andrà. Ma quando sarà annunciato il nuovo tecnico vedremo la nostra situazione, non posso dirlo ora".Van Dijk ha ancora 18 mesi mesi contratto, ma a 32 anni (33 il prossimo luglio)Questione di stimoli e di ambizioni, l'arrivo di un nuovo allenatore potrebbe coincidere con il suo addio. I club interessati non mancano, oltre a quelli della Saudi League, attenzione alle opzioni europee,Chi lo vuole dovrà bussare alla porta del Liverpool, con il quale il rapporto è ottimo. Una soluzione, insomma, si troverà, ma non a prezzo di saldo. C'è poi da considerare il suo ingaggio,