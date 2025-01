Juventus, Veiga si complica: la Lazio rilancia e fa felice il Chelsea

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Sarà un'altra giornata d'attesa, e per questo forse ancor più cruciale.Sì, perché dopo aver scremato ulteriormente il lungo elenco di giocatori trattati, Cristiano Giuntoli aveva dato una chiara direzione al mercato bianconero con il blitz delle scorse ore a Londra: si era parlato naturalmente di Kelly - che resta in standby, proposto - e in particolare di. Ecco: l'accelerata attesa oggi in realtà non è arrivata.

Si era parlato del Borussia Dortmund, che resta in attesa di novità da parte del Chelsea e del giocatore. E si era parlato pure della Lazio, che sta intensificando i contatti proprio in queste ore., che così andrebbero a esaudire il forte desiderio di monetizzazione sull'esterno portoghese, al momento valutato intorno ai 25 milioni di euro.Al momento,, in attesa di capire soprattutto le intenzioni del calciatore: avranno un peso, e non secondario. il portoghese interessa ai bianconeri per la sua duttilità, ma anche per l'occasione che rappresenta:. Veiga può giocare esterno basso a sinistra e pure centrale, ed è diventato il prescelto dopo gli affari sfumati Araujo e Tomori, oltre alla situazione relativa ad Hancko, per il quale può riaprirsi una finestra sul finire del calciomercato. Sì, sono ore ad alta intensità, certamente cruciali, praticamente vitali. Giuntoli, su più tavoli, spera nell'incastro perfetto.