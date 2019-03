La trattativa per la cessione del pacchetto di maggioranza della Sampdoria, che da qualche settimana sta animando le cronache della società genovese, registra l'inserimento di un nuovo soggetto: Alessio Sundas.



Dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra l'attuale dirigenza blucerchiata e i manager del fondo inglese York Capital, concluso con un nulla di fatto, sulla scena irrompe adesso Sundas. Ieri mattina l'agente FIFA d'origine toscana ha contattato il club ligure a mezzo PEC, comunicando la disponibilità tramite la sua agenzia Sport Man ad avviare una collaborazione finalizzata alla ricerca sia di sponsor che di imprenditori pronti ad acquistare quote della società. “Leggo in questi giorni - spiega Sundas - che sono interessati alla Sampdoria un fondo americano, uno qatariota e una cordata di imprenditori non meglio definiti. Mi dispiacerebbe sinceramente vedere un’altra società italiana in mano a dei fondi. Questo tipo di gestione fa perdere il gusto dello sport a vantaggio di pochi che pensano solo a fatturare e speculare su ogni progetto. E in questi casi i primi a perderci sono soprattutto i tifosi, che sempre più di frequente vedrebbero ceduti i propri beniamini. Per non parlare poi della nazionale italiana che non vedrà l’investimento sui giovani e quindi quel ricambio generazionale che necessità per tornare grande".



È quindi anche partendo da questi presupposti che Sundas intende svolgere un ruolo di primo piano nel passaggio di proprietà della Sampdoria: "Oggi ho contattato nuovamente la Samp - spiega ancora il manager - proponendomi sia per la ricerca sponsor tramite la Sport Man, agenzia leader nel selezionare i brand più adatti ai club, sia come intermediario per trovare un gruppo di imprenditori italiani pronti a fare un’offerta per l’acquisto dei blucerchiati".



Un rapporto quello tra Sundas e la formazione genovese nato qualche mese fa: "Avevo già preso contatti il con la Sampdoria il 28 novembre scorso per una possibile trattativa sulla cessione del club a imprenditori di Dubai ma non ho ricevuto alcuna risposta. Ora si legge che Ferrero vuole 150 milioni e ne vengono offerti molto meno di 100. Ebbene, ora mi ripropongo a collaborare con la Samp sperando di ricevere questa volta una risposta positiva”. Sundas fa poi sapere di essere disponibile nei prossimi giorni ad andare a Genova per avere un colloquio diretto con i massimi dirigenti della Sampdoria e capire quali siano i presupposti per lavorare assieme.



Ma non è tutto, il manager toscano spiega poi di avere tutte le carte in regola per procedere al buon esito di una trattativa simile, come già sperimentato in passato con Parma e Fiorentina: “Ricordo a tutti che sono stato io con la Sport Man a proporre per primo una seria trattativa per l’acquisto sia dei ducali che della Viola. Alla luce di questa positive esperienze chiedo di essere interpellato per eventuali sondaggi in tal senso anche dalla Sampdoria. Vialli ha il mio numero e sa che mi può contattare quando vuole”.