Venezia-Empoli 04/01 h15.00

è una gara valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A. Calciomercato.com vi racconta gli episodi da moviola della sfida:: Juan Luca Sacchi (Macerata): sig. Luigi Rossi (Rovigo) - sig. Marco Ricci (Firenze): sig. Daniele Perenzoni (Rovereto): sig. Marco Serra (Torino): sig. Paolo Mazzoleni (Bergamo)21′ - Uscita rischiosa di Vasquez su Ellertson: contatto tra i due ma Sacchi lascia giocare e il Var non interviene23′ - Proteste dell’Empoli per un tocco di mano di Zampano: anche in questo caso Sacchi lascia correre.

28′ - Ancora proteste dei toscani che chiedono un rigore: contatto tra Idzes ed Esposito, con l’attaccante dei toscani che perde anche lo scarpino. Check del Var, che però non richiama Sacchi all'OFR32' - Regolare il gol di Esposito: Colombo non era in posizione di fuorigioco in occasione dell'assist a Esposito