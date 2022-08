La gara di Coppa Italia di ieri con l'Ascoli, oltre a sancire l'immediata eliminazione dal torneo del Venezia, ha dato anche importanti spunti su quello che potrebbe essere il mercato del club lagunare. In uscita in particolare.



Ben tre dei protagonisti della passata stagione hanno infatti assistito alla sfida con i marchigiani dalle tribune del Penzo. E tutti, guarda caso, sono ormai in procinto di salutare il Veneto.



Si tratta di Mattia Aramu, destinato a passare al Genoa, di Mickaël Cuisance, cercato con insistenza dal Torino, e di Antonio Vacca, che sta valutando l'offerta pervenutagli dall'Al-Adalah, in Arabia Saudita.



Lo riferisce La Nuova Venezia.