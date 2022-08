Colpo in prospettiva per il Venezia che si garantisce uno dei talenti più promettenti del vivaio dell'Ajax.



Il club lagunare ha ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto del centravanti olandese classe 2003 Jay Enem.



Il giocatore, che per il momento verrà aggregato alla formazione Primavera di Andrea Soncin, ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo.