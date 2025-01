Venezia-Verona: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Uno dei due match che chiudono la 22esima giornata di Serie A è, una partita importante per la lotta salvezza.I lagunari di Eusebio Di Francesco, penultimi in classifica con 15 punti, vogliono tornare al successo dopo aver conquistato due punti nelle ultime quattro giornate (sconfitte di misura con Napoli e Inter, pareggi con Empoli e Parma).Gli scaligeri di Paolo Zanetti sono terzultimi con 19 punti e arrivano da un solo punto nelle ultime tre giornate, pareggio contro l'Udinese seguito dalle sconfitte contro Napoli e Lazio.Tutte le informazioni su Venezia-Verona:

: Venezia-Verona: lunedì 27 gennaio 2025: 18.30: DAZN: DAZN: Stankovic; Sverko, Idzes, Haps; Zampano, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo.. Di Francesco.: Montipò; Ghilardi, Coppola, Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Serdar, Lazovic; Suslov, Sarr; Tengstedt.. Zanetti.

- Può essere l'ultima partita al Penzo di Pohjanpalo, in vantaggio su Yeboah con Oristanio verso la titolarità. Nell'Hellas Lazovic più avanti di Bradaric e Sarr verso una maglia dal 1'.- La sfida tra Venezia e Verona sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.- Venezia-Verona sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone, da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

- La telecronaca di Venezia-Verona su DAZN è affidata a Luca Farina.