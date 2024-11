Verona, le pagelle di CM: Tengstedt e Suslov migliori in campo. Daniliuc rimandato.

Getty Images

Verona-Roma 3-2Montipò 6,5: ci mette il suo per salvare il risultato. Sempre concentrato, anche nel finale compie parate importanti.Daniliuc 5: quello forse più sottotono di tutti. Errori di lettura nelle chiusure, non riesce ad incidere come dovrebbe.(dal 42' s.t. Faraoni: s.v.)Coppola 6,5: lotta con tutte le sue forze per tenere alta la squadra e chiudere sul nascere gli attacchi avversari. Soffre un poco la stanchezza nel finale.Magnani 7: gol e partita più che positiva. Anche con Dybala a gravitare dalle sue parti, si fa sentire con esperienza.Bradaric 6: meglio sicuramente nel primo tempo. Nella ripresa soffre le ripartenze degli avversi.

Duda 6,5: buon filtro tra le due fasi. Tocca molti palloni e si fa vedere anche in area di rigore avversaria.Serdar 6,5: si lancia spesso negli spazi, facendo valere la sua forma fisica.(dal 42' s.t. D. Silva: s.v.)Suslov 7: entra subito in partita. Incide soprattutto sui palloni alti e sulle giocate in verticale.(dal 32' s.t. Livramento 6,5: buon impatto sulla gara.)Kastanos 6,5: buona intesa con i compagni, offre assist in area di rigore molto pericolosi.(dal 13' s.t. Harroui 7: entra e chiude i giochi con una giocata davvero importante.)Lazovic 6: da premiare la sua voglia di farsi notare. Nel concreto però serviva qualcosa di più.

Tengstedt 7,5: migliore in campo dei suoi. Gol e tante azioni pericolose.(dal 12' s.t. Mosquera 6: aiuta i compagni a tener alta la squadra.)All.: Zanetti 7: Verona compatto e ordinato. I cambi tengono la squadra sempre in partita e a vincerla.